ID – Inter, Marotta a Marassi per un’operazione in uscita: ecco chi può lasciare Milano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2023

ID – Inter, Marotta a Marassi per un’operazione in uscita. Ieri sera è, allo stadio Marassi di Genova, è andato in scena il turno infrasettimanale tra Sampdoria e Bari. La partita si è conclusa per 1-1 e, tra i blucerchiati, è andato in rete proprio l’attaccante di proprietà dell’Inter, Sebastiano Esposito.

Tra gli spalti del Marassi, però, è stata notata dai più la presenza dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Si sa quanto l’esperto dirigente sia legato all’ambiente doriano che gli ha permesso di spiccare il volo verso grandi squadre in carriera. E si sa, come anticipato, che il rapporto tra i genovesi e i nerazzurri sia ottimo, anche in virtù delle operazioni Audero, Stankovic ed Esposito concluse nel corso della sessione estiva di mercato.

Marotta, non ha perso l’occasione per vedere le prestazioni dei gioiellini nerazzurri che, anche ieri sera, hanno ben figurato in campo con due belle prestazioni che fanno ben sperare per il futuro. Ma Esposito e Stankovic non erano i soli due motivi della presenza di Marotta.

Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Sampdoria sarebbe molto interessata al prestito secco di un altro giovane nerazzurro. Si tratta del centrocampista francese, classe 2002, Lucien Agoumè. Il ragazzo è palesemente fuori dai piani della società di viale della Liberazione, nonostante i numerosi prestiti avuti fino ad ora. In questa stagione il suo minutaggio si avvicina di molto allo zero, con i soli scampoli di partita avuti contro la Salernitana.

Adesso, il futuro, potrebbe essere ancora lontano da Milano e ancora in prestito. La Sampdoria è interessata e potrebbe essere un buon trampolino di lancio fino all’estate, quando, finalmente, si dovrebbero tirare le somme sul futuro definitivo del giocatore.