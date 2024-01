(ID) Dumfries Inter, quale futuro? La situazione

di Davide Currenti, pubblicato il: 31/01/2024

Dumfries Inter, quale sarà il futuro del calciatore nerazzurro? Si è parlato molto del rinnovo di Denzel Dumfries, una trattativa che, ad oggi, stenta a decollare. Il contratto dell’esterno olandese scadrà il 30 giugno 2025, in casa Inter non si vuole rischiare di arrivare ad una situazione da addio a parametro zero.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento. Ad oggi, c’è ancora distanza tra la richiesta dell’agente del giocatore e il club nerazzurro. Un dettaglio che non deve passare inosservato, è il Decreto Crescita. O meglio, l’addio del Decreto Crescita. Sicuramente, questo porta una maggiore difficoltà nella trattativa.

Dumfries Inter, non mancano estimatori

I meccanismi del calciomercato li conosciamo tutti. Denzel Dumfries è un giocatore di livello internazionale. All’Inter è migliorato molto, soprattutto dal punto di vista tattico. Gli estimatori non mancano e, davanti ad una situazione di stallo sul rinnovo del contratto, in estate potranno arrivare a Milano delle offerte.

In Premier League c’è il maggior interesse, con alcuni club che hanno il nome di Dumfries sul taccuino. E l’Inter, difficilmente direbbe no ad offerte allettanti per l’esterno destro. Con la scadenza del contratto 30 giugno 2025, si eviterebbe di perdere il calciatore a zero.

Aggiungendo che, nel ruolo di esterno destro è arrivato Buchanan a gennaio dal Club Brugge. Un colpo per il presente (infortunio Cuadrado) e per il futuro. Il giocatore canadese ha caratteristiche che mancano: dribbling, velocità, tecnica. E in caso di addio di Dumfries in estate, con l’arrivo di Buchanan, Ausilio ha già provveduto a portare all’Inter un calciatore di livello in quel ruolo.