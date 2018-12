Empoli Inter | Spalletti punta sui “nomi nuovi”. La probabile

Empoli Inter | Spalletti, come annunciato in conferenza, cambia diversi interpreti rispetto alla gara contro il Napoli

Empoli Inter | Manca davvero poco all’inizio dell’ultima gara dei nerazzurri prima della pausa, che interromperà il campionato fino al 20 gennaio. La squadra guidata da Luciano Spalletti dovrà affrontare l’Empoli per dare continuità alla vittoria del 26 dicembre contro il Napoli. Sarebbe ovviamente importantissimo vincere questo pomeriggio, così da arrivare alla pausa nelle condizioni migliori.

In conferenza il tecnico ha annunciato che nella gara di oggi si vedranno diversi “volti nuovi” rispetto al match disputato tre giorni fa. Ed in effetti le indicazioni arrivate fino a questo punto sembrano confermare questa intenzione. In difesa dovrebbe rivedersi Miranda, che, in quanto acciaccato, non è stato nemmeno convocato nella gara contro i partenopei. Oggi il brasiliano potrebbe far rifiatare De Vrij.

Sulla corsia di destra in difesa c’è un duello D’Ambrosio/Vrsaljko, con quest’ultimo che appare in leggero vantaggio.

Dalla cintola in su

I dubbi maggiori riguardano il centrocampo, vista l’assenza di Brozovic, squalificato in quanto ammonito nella gara contro il Napoli. Inoltre in quella zona del campo incombe la presenza di Nainggolan, che dopo la sanzione di qualche giorno fa è tornato tra i convocati, e Spalletti potrebbe essere tentato di schierarlo.

L’unico ad essere certo del posto dovrebbe essere Borja Valero, che per caratteristiche è il sostituto ideale di Brozovic. Ai suoi fianchi potrebbero agire Joao Mario elo stesso Nainggolan, ma anche Gagliardini scalpita per un posto dal primo minuto.

In avanti ci sono tre uomini per due posti. Keita, Perisic e Politano infatti si contendono le due posizioni sugli esterni, ma uno sarà sacrificato. Spalletti sembra però essere intenzionato a dare a Keita Balde una chance dal primo minuto. Resta da capire al posto di chi.