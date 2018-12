Empoli Inter, tutto pronto per il grande ritorno: la probabile (GdS)

Empoli Inter, torna Nainggolan

Empoli Inter sarà la partita che sancirà il ritorno nei convocati di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, nell’occhio del ciclone dopo la decisione della società di multarlo ed estrometterlo dalla sfida contro il Napoli, è pronto a riprendersi l’Inter anche se, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, partirà dalla panchina.

Contro l’Empoli sarà fondamentale conquistare i 3 punti, in modo da chiudere il 2018, un anno importante nella storia recente interista, nel modo migliore. Per farlo, Spalletti apporterà qualche modifica rispetto alla formazione che ha schiantato il Napoli a San Siro.

I toscani invece si affideranno al tandem Caputo-La Gumina che tanto bene sta facendo questa stagione. L’ex Siena e Bari poi sta incantando in questa Serie A. Per lui ben 9 gol all’attivo in 18 presenze. Un bottino niente male per chi ha passato la sua vita spotiva in Serie B e che ha riconquistato la Serie A dopo sette anni.

Le probabili

Empoli Inter, come detto, sarà la partita di Radja Nainggolan ma il belga, inizialmente, si accomoderà in panchina. Spalletti schiererà i suoi con l’ormai consueto 4-3-3 con Handanovic tra i pali, Vrsaljko, Skrianiar, De Vrij e Asamoah in difesa, Vecino, Borja Valero e Joao Mario in mediana e Keita, Icardi e Politano in attacco.

La formazione toscana, guidata da Beppe Iachini, scenderà in campo con Provedel in porta, Veseli, Silvestre, Rasmussen e Pasqual in difesa, Acquah, Bennacer e Traoré sulla linea mediana, Zajc sulla trequarti e Caputo e La Gumina in attacco.