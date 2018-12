Empoli Inter, le formazioni ufficiali: Spalletti schiera questo undici

Empoli Inter, questo l’undici nerazzurro

In vista di Empoli Inter in programma tra poco, Luciano Spalletti ha reso noti i nomi che andranno a comporre la formazione titolare. Questi gli uomini scelti dal tecnico di Certaldo:

4-3-3 Handanovic, Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Joao Mario, Borja Valero, Vecino, Keita, Icardi, Perisic.

Tra i convocati per la trasferta toscana, figura anche il nome di Radja Nainggolan. Il Ninja, al rientro della sospensione emanata dal club nerazzurro, deve cercare di riconquistare la fiducia dei tifosi. Come ormai noto a tutti, il belga è stato beccato mentre confessava di voler tornare a Roma (versione confermata anche dall’entourage del giocatore). Per questo motivo, Nainggolan dovrà impegnarsi al massimo per far dimenticare ai tifosi interisti questa triste vicenda.