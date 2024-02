Inter, una vittoria piena di capriole

di Mario Spolverini, pubblicato il: 05/02/2024

Quelle di Thuram e Barella a fine gara con tutta la squadra sotto la curva Nord. Gli altri si godono il trionfo, loro due giocano come bimbi impazziti di gioia volteggiando per aria come ginnasti a corpo libero.

Sugli spalti si è temuto più per quelle piroette che non sul controllo sbagliato da Vlahovic, 1000 euro di multa ai due giovanotti per eccesso di felicità.