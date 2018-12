De Vrij, parole da incorniciare: “Il mio obiettivo è semplice…”

Le parole di De Vrij

Lunga intervista al centrale nerazzurro, Stefan De Vrij, presente sul Match Day Programme odierno in vista di Inter Napoli.

Leggi anche: (ID) Mauro Milanese: “Con Ancelotti c’è la speranza di…”

Le parole del centrale olandese

“Ho iniziato mediano basso, poi centrocampista, poi terzino destro. Ecco, sul terzino destro posso dire che al Feyernoord dicevano che ero più forte lì. Li ho convinti che era meglio spostarmi al centro. I tifosi? Provo a rispondere sui social media, ad interagire con loro. Mi piace raccontarmi un po’, senza esagerare. Mi scrivono in tantissimi e mi fa davvero piacere. l mio primo gol? In Olanda con il Feyenoord, nell’ultima partita della carriera di Makaay. Mi fa addirittura l’assist… Hobby? Mi piace giocare alla Play Station, ma solo in compagnia. Nel tempo libero leggo dei libri, l’ultimo quello di Anthony Robbins, saggista e life coach. Il mio preferito è Le ali della libertà, mentre ho adorato la serie Westworld. Perché? Ha una trama su cui devi ragionare in continuazione. Ping Pong? Ci giochiamo spesso e dopo Brozovic sono il più forte della rosa. Lui è incredibile: qualsiasi sport, lo fa bene. Arrivare a San Siro da avversario è stato quasi come una puntata di Westworld, sul serio. C’era la nebbia, siamo arrivati davanti a questo stadio imponente, ricco di storia. Sembrava di essere di fronte ad un’arena di altri tempi. Prima avevo timore, oggi da interista sento una carica pazzesca, cambia tutto. Senti l’orgoglio e il privilegio di giocare per questi colori. Senti che i tifosi saranno lì con te sempre. Il mio obiettivo è semplice: onorare questa maglia. So che, se faremo così, questo è il posto migliore dove giocare a calcio”.

Fonte: Match Programme, Inter.it