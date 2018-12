Corsa scudetto Juventus-Napoli? Allegri spiazza tutti: le parole

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Torino, Massimiliano Allegri ha parlato anche di Napoli e Inter. Il tecnico bianconero è sicuro: nonostante i 14 punti di distacco dai rivali nerazzurri, parlare di corsa scudetto solo tra Juventus ed il club partenopeo è troppo prematuro. Queste le sue parole a riguardo:

“E’ presto per dirlo. Cerchiamo di mantenere il vantaggio fino a fine anno, dopo avremo altre 19 partite in cui ci saranno in palio tanti punti. Intanto, abbiamo raggiunto i primi due obiettivi della stagione, ora vediamo lunedì che pallina verrà fuori”. Parole senza dubbio caute che fanno chiaro riferimento anche al sorteggio che decreterà la sfidante dei bianconeri in vista degli ottavi di finale di Champions League.

Inter, prendere spunto dalle parole di Allegri

Nonostante il mancato passaggio del turno in Champions, i nerazzurri adesso si ritroveranno a dover disputare l’Europa League. Il tutto, cercando di rimanere in scia a Napoli e Juventus. Come lasciato intuire anche dal tecnico juventino, lanciare sentenze già a dicembre è prematuro. Per questo motivo, l’Inter deve avere la consapevolezza di poter risalire e rimanere solidamente tra le big che sognano lo scudetto. Prima di tutto però, sarà fondamentale tornare nell’Europa delle grandi per rimanerci il più a lungo possibile.