Condò rimarca quel rischio che l’Inter non deve sottovalutare

Nel corso di un suo consueto intervento negli studi di Sky Sport, Paolo Condò è tornato a parlare del brutto momento dell’Inter. Gli uomini di Spalletti, ormai da qualche settimana sembrano aver perso la bussola. Basti pensare alla qualificazione letteralmente buttata contro il PSV Eindhoven. Vincere a San Siro contro una squadra già certa di non passare il girone non era affatto impossibile, eppure i tre punti non sono comunque arrivati.

In tutto ciò, piuttosto che cercare i possibili colpevoli, bisogna trovare i motivi di tali cali di concentrazione. Contro il Chievo, nonostante ci siano state delle imprecisioni sotto porta, fino all’ora di gioco i nerazzurri sembravano comportarsi bene. Nell’ultimo spicchio di gara però, ecco il black-out decisivo che ha visto andare in fumo altri due punti preziosi.

Inter, parla Condò

A spendere due parole riguardo il momento non proprio roseo dei meneghini, ci ha pensato anche il famoso giornalista che ha dichiarato: “Ora c’è il rischio limbo: non cambia niente arrivare secondo o quarto. Marotta ha detto che per inseguire la Juventus bisogna alzare un trofeo: l’Europa League è difficile, ma più remunerativa a livello economico”. Il rischio di perdere altri punti, specialmente in vista della sfida contro il Napoli è molto alto. La qualità della rosa è abbastanza buona, pertanto, le possibilità di risalita per i nerazzurri potrebbero aumentare.