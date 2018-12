Clamoroso Gabigol, il Milan lo chiede in prestito: tutti i dettagli

Bomba di mercato sganciata dalla redazione di SportMediaset: secondo recenti indiscrezioni, il Milan avrebbe chiesto Gabigol. Come ormai noto, l’avventura in prestito del brasiliano al Santos si chiuderà il prossimo 31 dicembre. Dopo tale termine, il classe ’96 farà rientro nella base milanese. La stessa Milano che, clamorosamente, potrebbe vederlo con la maglia rossonera.

Gabigol al Milan? La risposta al momento è NO

Dopo aver riportato la clamorosa ipotesi di vedere il brasiliano nell’altra sponda del Naviglio, SportMediaset ha riportato anche i motivi per cui tale operazione difficilmente decollerà. “Tra le voci che si rincorrono ne è circolata una quanto meno curiosa: Leonardo avrebbe chiesto all’Inter il prestito di Gabigol. La risposta nerazzurra è stata negativa e, immaginiamo, almeno per due motivi: il primo è che Suning vuole la cessione a titolo definitiva del brasiliano, il secondo è che Spalletti non vuole correre il rischio di veder esplodere Gabigol in una diretta – e vicina – concorrente”. Insomma, l’ipotesi di vedere Gabriel Barbosa con la maglia rossonera, è destinata a rimanere tale. Nel frattempo però, l’Inter resta operativa per trovare al ragazzo una nuova sistemazione, possibilmente in Europa. L’obiettivo del club di Corso Vittorio Emanuele infatti, è quello di cedere Gabigol in prestito a qualche club europeo in modo tale da poterlo monitorare da più vicino.