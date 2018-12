Chievo Inter | Probabile l’utilizzo di un titolare a sorpresa!

Chievo Inter | Spalletti potrebbe puntare su un titolare a sorpresa nella gara di domani

Chievo Inter andrà in scena domani pomeriggio alle 18, e la squadra guidata da Luciano Spalletti è chiamata a dare continuità alla vittoria contro l’Udinese di una settimana fa. I nerazzurri vengono da un periodo non particolarmente brillante, che è costato l’esclusione dalla Champions League e che ha portato un bottino abbastanza magro in campionato.

Pr questo sarebbe importante conquistare altri tre punti prima della complicatissima sfida contro il Napoli del 26 dicembre. Spalletti però dovrà fare i conti anche con alcune assenze, visto che il tour de force dell’ultimo periodo ha portato un notevole dispendio in termini di energia fisiche. In difesa si dovrà sostituire Asamoah, squalificato nel match precedente. Al suo posto ci sarà D’Ambrosio o Dalbert, pienamente recuperato.

Titolare a sorpresa

La vera novità dovrebbe riguardare invece il centro della difesa. Skriniar resta inamovibile, ma bisognerà capire chi agirà al suo fianco. De vrij, secondo Tuttosport, rifiaterà in vista del big match contro la squadra di Ancellotti. Miranda sta ancora lavorando a parte, e quindi il suo impiego appare difficile. Per questo domani, un pò a sorpresa, potrebbe partire dal primo minuto, per la prima volta in questa stagione, Andrea Ranocchia.

Il centrale italiano l’anno scorso si rese protagonista di una grande gara, per la prima volta da titolare, proprio contro il Chievo. Domani potrebbe quindi replicarsi quanto avvenuto circa un anno fa, con Ramocchia titolare al fianco del compagno slovacco.