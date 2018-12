Chievo Inter, gioia Spalletti: che recupero! La probabile (GdS)

Chievo Inter, la partita

Chievo Inter sta arrivando, si giocherà sabato alle 18 e sarà una partita importantissima per entrambe le squadre. I clivensi, infatti, in questo campionato non hanno ancora vinto una partita (i tifosi nerazzurri possono fare gli scongiuri) e sono già al terzo cambio in panchina. In primis c’era D’Anna, poi l’ex CT della nazionale Giampiero Ventura ed, infine, Mimmo Di Carlo.

Con quest’ultimo i gialloblu hanno cominciato a mostrare un discreto gioco, riuscendo nell’impresa di non perdere una partita dal 4 novembre. Da allora – sconfitta contro il Sassuolo – sono arrivati 4 pareggi cinque pareggi, tra i quali spiccano quelli contro il Napoli al San Paolo e contro la Lazio al Bentegodi.

Insomma, per l’Inter non sarà affatto facile avere la meglio contro i ragazzi di Di Carlo. Servirà concentrazione, voglia di vincere, senza però essere frenetici e la garra, di qualunque genere visto che la charrùa non è disponibile. Però Spalletti potrà contare sul recupero di Nainggolan che, secondo la Gazzetta dello Sport, partirà titolare.

Le probabili

Chievo Inter, quindi, sarà la partita di Radja Nainggolan: il belga infatti tornerà a disputare un match da titolare dopo la sfortunata apparizione a Wembley contro il Tottenham, durata solo pochi minuti. Bando alle ciance, passiamo alle probabili formazioni. Il Chievo scenderà in campo con Sorrentino tra i pali, Bani, Rossettini e Barba in difesa, Depaoli, Rigoni, Hetemaj e Jaroszynski a centrocampo, Giaccherini sulla trequarti e Pellissier e Meggiorini in attacco.

L’Inter risponderà con Handanovic in porta, Vrsaljko, Skriniar, Miranda e Dalbert in difesa, Gagliardini, Brozovic e Nainggolan a centrocampo e in attacco Perisic e Politano larghi con Mauro Icardi unica punta.