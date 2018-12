Chievo, contro l’Inter senza Radovanovic. Dubbio sul modulo per Di Carlo

Qui Chievo – Di Carlo senza Radovanovic e col dubbio sul modulo

Ultimo con 4 punti (e 3 di penalità), ma in serie positiva da 5 giornate: il Chievo Verona sarà avversario duro per l’Inter. Per continuare a poter sperare nella salvezza, il Chievo deve però cominciare a vincere – sottolinea Tuttosport -. Di Carlo ha fatto riprendere ieri la preparazione in vista della gara di sabato al Bentegodi, ma oggi ha concesso un giorno di riposo. Pellissier e compagni si rivedranno a Veronello domani.

Di Carlo dovrà rinunciare a Radovanovic, il metronomo della squadra, che verrà squalificato (al suo posto potrebbe giocare Rigoni). Riavrà a disposizione Depaoli, assente a Ferrara, mentre sono da valutare le condizioni di Cacciatore, anche lui costretto a saltare l’ultima gara di campionato per un problema al polpaccio. In settimana si capirà anche se Di Carlo insisterà con il 3-5-2 schierato a Ferrara o se tornerà al 4-3-1-2 che ha caratterizzato le prime esibizioni del suo Chievo.