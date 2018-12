Champions League, i risultati: ecco i verdetti dell’ultima giornata

Champions League, si è conclusa la fase a gironi, tutti i verdetti, qualificate agli ottavi e retrocesse in Europa League

Champions League, cala il sipario sulla fase a gironi dell’edizione 2018/2019. La Juventus cade in Svizzera, perdendo 2-1 contro lo Young Boys. Una sconfitta indolore per i bianconeri che passano come primi del girone grazie alla sconfitta del Manchester United. Il Valencia vince 2-1 e saluta la Champions: giocherà in Europa League.

Gol e spettacolo ad Amsterdam, 3-3 tra Ajax e Bayern Monaco. Un pari che permette ai tedeschi di vincere il girone, mentre gli olandesi passano come secondi. In Europa League scende il Benfica, che supera 1-0 l’Aek Atene.

Missione compiuta per il Manchester City: vittoria 2-1 contro l’Hoffenheim e primo posto. Passa anche il Lione, con il punto conquistato a Kiev. Contro lo Shakhtar Donetsk finisce 1-1, gli ucraini giocheranno i sedicesimi di Europa League.

Clamoroso crollo casalingo del Real Madrid che perde 3-0 contro il CSKA Mosca. Gli spagnoli passano come primi. La Roma, già qualificata agli ottavi di finale, perde 2-1 contro il Plzen. Un successo che permette ai cechi di passare in Europa League.