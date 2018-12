Calciomercato, l’ex nerazzurro va al Barcellona: praticamente fatta

Calciomercato – Secondo Superdeporte, quotidiano molto vicino al Valencia, Jeison Murillo sarebbe ad un passo dal Barcellona. L’interesse dei catalani per il difensore colombiano, è nato principalmente per i continui problemi fisici che nell’ultimo periodo hanno martoriato Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen.

Murillo aveva ricevuto offerte da club italiani, turchi, messicani e inglesi. Quando però all’agente dell’ex Inter Rocco Dozzini è pervenuta la proposta del Barcellona, rispondere di no è stato praticamente impossibile. Quando a cercare è un club come quello blaugrana, tra i più blasonati al mondo, declinare l’offerta diventa difficile per chiunque.

Calciomercato, per Murillo grande occasione

Arrivato all’Inter nell’estate del 2015 dal Granada per 8 milioni di euro e riscattato ufficialmente dal Valencia la scorsa estate per 15 milioni di euro, il colombiano non ha mai mostrato a pieno le proprie doti. La prima stagione in nerazzurro, insieme a Miranda, pareva formare una coppia di difesa quasi invalicabile. Col passare delle stagioni però, le prestazioni del classe ’92 sono andate pian piano declinando. Successivamente, dal punto di vista delle gerarchie, Murillo è inevitabilmente crollato, spingendo l’Inter a cederlo in prestito con diritto di riscatto al Valencia. Adesso però, grazie al trasferimento in Catalogna, il giocatore ha la nitidissima occasione di trovare il tanto cercato exploit.