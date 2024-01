Zielinski-Inter, novità importante sul centrocampista: il giornalista descrive la situazione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/01/2024

Zielinski-Inter, accordo sempre più vicino? In casa nerazzurra, sono ore importanti visto l’impegno in campionato complicatissimo di questa sera in casa del Monza. Una squadra, quella brianzola, che nella passata stagione è riuscita a non perdere mai a San Siro, ottenendo addirittura la vittoria a San Siro. Pertanto, Inzaghi e i suoi uomini, dovranno avere la massima attenzione ad ogni particolare, specie visto lo stato di forma non proprio ottimale delle ultime settimane.

Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche al futuro della squadra. Si sa, infatti, come la società nerazzurra sia sempre molto attenta ai parametri zero. E proprio a tal proposito, un nome fa particolarmente gola ed è quello del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Il giocatore non dovrebbe rinnovare con il club partenopeo e, dunque, diventa una grande occasione per il prossimo mercato.

Ma c’è una grande novità su di lui e a dirlo è il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, che ne ha parlato ai microfoni di SOS Fanta.

Ecco le parole di Moretto: “Può finire ai margini, già si percepisce, il Napoli non crede più al suo rinnovo di contratto. Zielinski-Inter lo dissi già a ottobre, avevo segnali in questa direzione, i nerazzurri sono sempre molto attenti ai giocatori a 0 e da febbraio in poi il club può fare un tentativo serio per bloccare Zielinski. Al momento non ci sono le firme”.