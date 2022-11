Vazquez, Thuram, il mercato dell’Inter fa i conti senza l’oste

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/11/2022

(Mercato Inter) Jesus Vazquez si, no, boh. Thuram forse che si forse che no. Finito il calcio giocato, con l’Italia out da mondiali il mercato riprende le sue strade fatte di sogni e parole. Soprattutto parole, specialmente quando si parla di Inter.

Se qualcuno si fosse dimenticato fino a due mesi fa Zhang ha fatto venire l’orticaria a Marotta pur di non spendere gli ultimi euro per Acerbi. Il tesoretto da player trading da 60 milioni resta da completare, a meno di uscite più o meno clamorose il ritornello sarà sempre lo stesso: bambole non c’è una lira.

Valencia e Borussia M. le crocerossine che verranno in aiuto alle malandate casse nerazzurre? Se qualcuno ci crede buon per lui ma rischia una delusione grossa come una casa.

Gagliardini e Gosens, i primi nomi che vengono in mente quali possibili finanziari del mercato invernale nerazzurro. Pochi soldi dal numero 5 ma piuttosto che niente meglio piuttosto. Il panzer tedesco invece potrebbe muovere somme decisamente più importanti ma resta da vedere se in Bundes ci siano club disposti a investimenti importanti per lui e se Robin sia davvero intenzionato ad alzare bandiera bianca e lasciare mestamente Milano.