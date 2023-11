Ultim’ora Inter: due rinnovi praticamente fatti, altri due nel 2024. Mentre per Dumfries…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2023

Ultim’ora Inter, novità importanti sul fronte rinnovi. In casa nerazzurra, questa sera, bisogna concentrarsi sull’importante e complicata sfida di Champions League contro il Benfica per provare ad arrivare primi nel girone. Ma il giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, da delle novità importanti per quanto riguarda i rinnovi di alcuni elementi della rosa.

Infatti, secondo il giornalista, i prolungamenti di Mkhitaryan e Dimarco saranno cosa fatta nei prossimi giorni. Due giocatori importanti, dunque, che continueranno ancora a far parte del progetto nerazzurro. Ma non è finita qui, perchè nel 2024 c’è la volontà di chiudere anche i rinnovi di Lautaro e Barella, per cui le cifre di ingaggio maggiori richiedono più tempo, ma c’è la volontà comune.

Per quanto riguarda il rinnovo di Dumfries, invece, le tempistiche saranno più prolungate rispetto agli altri compagni di squadra.