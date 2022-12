Thuram-Inter, svolta in arrivo? Dalla Germania la novità che fa sorridere Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2022

Thuram-Inter, il francesce si avvicina al nerazzurro? Già da due stagioni, non è una novità quella secondo cui la dirigenza nerazzurra sia stata colpita dalle prestazioni dell’attaccante francese del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram. Due estati fa, infatti, prima dell’acquisto di Joaquin Correa, Beppe Marotta e Piero Ausilio avevano quasi chiuso per l’attaccante.

Di fatto, però, un infortunio che lo tenne lontano dai campi per due mesi, fece saltare l’affare. Adesso, l’Inter, sembra essere tornata alla carica, specie visto che il giocatore andrà in scadenza di contratto con il proprio club il prossimo 30 giugno. La concorrenza è tanta, soprattutto per la presenza del Bayern Monaco, ma nelle ultime ore arrivano notizie confortanti per i nerazzurri.

Thuram-Inter, obiettivo non affatto tramontato per i nerazzurri: arrivano novità interessanti dalla Germania

Dunque, Thuram, resta un obiettivo molto forte per l’Inter. Proprio a tal proposito, arrivano delle novità molto importanti per lui dalla Germania. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, il Borussia Monchengladbach starebbe seriamente valutando di cedere il giocatore nel mercato di gennaio e avrebbe fissato il prezzo a 12 milioni di euro.

La principale concorrente dell’Inter, il Bayern Monaco, non vorrebbe acquistare il giocatore spendendo alcuna cifra. Per questo, per i nerazzurri, potrebbe aprirsi un’autostrada. Vedremo se nel mercato di gennaio ci sarà davvero un’accelerazione in tal senso, oppure se ogni tipologia di discorso verrà rinviato in estate. Di sicuro, il pressing nerazzurro per Thuram continua ed in maniera insistente per evitare che il Bayern Monaco possa far valere il proprio appeal.