Thuram-Inter, spiraglio di luce? Dalla Germania la notizia che fa sperare

Thuram-Inter, si può aprire uno spiraglio di luce? Da tempo, oramai, tanti quotidiani e anche noi vi abbiamo raccontato di come, per la prossima stagione, la società nerazzurra sia molto interessata all’acquisto a parametro zero di Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Monchengladbach è stato inquadrato come il profilo adatto per rinforzare il reparto avanzato ed è per questo che in viale della Liberazione non vogliono mollare affatto.

Già due prima della scorsa stagione, il giocatore è stato molto vicino a vestire il nerazzurro, ma un infortunio, poi, fece optare Marotta e Ausilio per l’acquisto di Correa. Adesso, per il francese c’è la fila viste le condizioni vantaggiose, ma dalla Germania arriva una notizia che può far ben sperare la dirigenza di viale della Liberazione.

Thuram-Inter, dalla Germania la notizia incoraggiante per i nerazzurri: può esserci la svolta definitiva?

Dunque, come detto, Thuram rappresenta un obiettivo importante per l’Inter in vista della prossima estate. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, su di lui ci sono anche tante big, ma due di queste non sono più interessate. Si tratta del Bayern Monaco e del Chelsea. Le due società hanno deciso di puntare ad altri obiettivi e di abbandonare la pista dell’attaccante.

Una buona notizia per la società nerazzurra che, dunque, ha meno concorrenza per poter portare a casa il giocatore. C’è da dire, però, che nei giorni scorsi, dalla Spagna, si era parlato di un forte interesse da parte del Barcellona per Thuram. Dunque, la sfida non è ancora terminata e l’Inter, se vuole fare questo affare, deve giocarsi tutte le proprie carte.