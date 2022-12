Skriniar-Inter, il PSG approfitta dello stallo sul rinnovo? Le parole di Al-Khelaifi sono inequivocabili

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 03/12/2022

Skriniar-Inter, Al-Khelaifi parla delle entrate sul mercato in casa PSG. La scorsa estate di mercato è stata caratterizzata per il forte interesse del Paris Saint Germain per il difensore nerazzurro Milan Skriniar. La società francese, infatti, avrebbe voluto approfittare della particolare situazione contrattuale dello slovacco, che è in scadenza nel prossimo giugno con l’Inter, per portarlo a Parigi nel corso di questa stagione.

Di fatto, però, la dirigenza di viale della Liberazione, è riuscita a tenere il punto, ragion per cui, le esose richieste, hanno frenato lo stesso Paris Saint Germain fino alla permanenza di Skriniar in maglia nerazzurra. Di fatto, però, nelle scorse ore, si è parlato di un interessamento non ancora scemato dei francesi, in attesa di capire cosa ne sarà del rinnovo di contratto con l’Inter.

Skriniar-Inter, Al-Khelaifi parla dei piani futuri del mercato del Paris Saint Germain: le sue parole sono inequivocabili

Skriniar, quindi, come testimoniano le ultime notizie, è in trattative con l’Inter per il rinnovo del contratto. La quadra non è stata trovata, ad oggi, e l’Inter vuole risolvere la questione entro Natale. Se non sarà così, si virerà su altri profili lasciando partire a parametro 0 il giocatore in estate. Secondo le ultime indiscrezioni, Skriniar, vorrebbe ricevere più dei 6 milioni di euro più bonus offerti. Intanto, dalla Francia, arrivano dichiarazioni interessante da parte del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Per il numero uno dei parigini, intervistato da L’Equipe, infatti, a gennaio non dovrebbero esserci movimenti. L’intenzione è quella di mantenere la squadra attuale che, con il nuovo allenatore, si sta cementando e sta creando un grande collettivo. Nemmeno il tecnico Galtier ha chiesto nulla in tal senso, perchè capisce la situazione, dimostrando grandi valori umani.