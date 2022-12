Skriniar-Inter, i nerazzurri scoprono le carte: la proposta di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/12/2022

Skriniar-Inter, si continua a trattare per il rinnovo del contratto. Come oramai si parla da diverse settimane, in casa nerazzurra il tema centrale di questi giorni è il rinnovo di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, infatti, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, dunque, potrebbe andare via a parametro zero.

La società, nei giorni scorsi, si è detta ottimista per una felice conclusione della trattativa, ma la firma nero su bianco non è ancora arrivata e questo desta un po’ di preoccupazione in viale della Liberazione, soprattutto visto che, come è avvenuto questa estate, c’è il forte interesse del Paris Saint Germain, ma anche di altre squadre. Intanto, per la trattativa, l’Inter ha deciso di scoprire le carte con il giocatore.

Skriniar-Inter, i nerazzurri continuano a trattare il rinnovo con il giocatore: la nuova proposta di Marotta

Come detto, in viale della Liberazione, hanno come priorità assoluta quella del rinnovo di Milan Skriniar. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, a metà gennaio dovrebbe tenersi un nuovo incontro. La società nerazzurra, fino a questo momento, si è spinta fino a 6,5 milioni di euro.

La novità è che, nel prossimo meeting con l’entourage del giocatore, ci potrebbe essere un’ulteriore offerta migliorativa, con la garanzia di una centralità nel progetto nerazzurro del presente e del futuro – che potrebbe voler dire anche l’assegnazione della fascia da capitano. Vedremo come andranno le cose. Di sicuro, siamo alle battute finali. Tocca al giocatore prendere la decisione finale.