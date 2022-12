Skriniar-Inter, c’è la novità dell’ultima ora: come stanno le cose sul rinnovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/12/2022

Skriniar-Inter, lo slovacco tratta ancora il rinnovo con la società nerazzurra. La scorsa estate è stata caratterizzata per l’interesse del Paris Saint Germain nei confronti di Milan Skriniar. Il club francese avrebbe voluto approfittare della particolare situazione contrattuale del giocatore, per trattare al ribasso con l’Inter che, dal canto suo, ha deciso di non cedere il proprio difensore.

Come anticipato, Skriniar, ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e, da tempo, è in trattativa con la dirigenza di viale della Liberazione per prolungare il rapporto. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta, si è espresso in maniera ottimistica di recente, di fatto, però, la fumata bianca, non c’è ancora stata ed è per questo che i tifosi stanno iniziando ad avere parecchia ansia per quanto riguarda il futuro di Skriniar.

Skriniar-Inter, si continua a trattare per il rinnovo di contratto: c’è la novità dell’ultima ora su di lui

Dunque, come detto, Skriniar è ancora in trattativa con l’Inter per il rinnovo. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ci sarebbe già stata un’offerta particolarmente importante da parte della dirigenza. Si tratta di un contratto pluriennale con un ingaggio annuo da 6 milioni di euro, in linea con i parametri dei big della rosa nerazzurra.

Ma la novità, rispetto alle notizie giunte nelle ultime settimane, è che non c’è una dead-line per la risposta del giocatore. Di certo, la società, si sta già guardando intorno per capire eventuale profili in caso di rifiuto dell’offerta da parte di Skriniar. Insomma, ci vorrà ancora del tempo per capire il futuro dello slovacco. All’Inter, si augurano di proseguire ancora con lui.