Skriniar, ecco cosa ci sarebbe dietro il tira e molla. Il tempo stringe

di Diego De Cicco, pubblicato il: 11/01/2023

Skriniar è il caso più caldo tra quelli che riguardano i rinnovi.

Il giocatore, come tutti sanno ormai, andrà in scadenza a giugno prossimo e già da ora potrebbe accordarsi con chi vuole. La società di Zhang gli ha proposto un rinnovo importante da oltre 6 milioni di euro a stagione. Non è un mistero che dopo i tentativi estivi andati a vuoto il Paris Saint-Germain resta interessatissimo al futuro dello slovacco.

La società nerazzurra ritiene di aver fatto tutto il possibile, confermando l’importanza che Skriniar ricopre nella rosa. Dopo aver rifiutato un’offerta da oltre 60 milioni in estate ora rischia la beffa di perdere il suo nuovo capitano a zero. Skriniar ancora non ha deciso. Sul piatto della bilancia pesa il maxi ingaggio proposto dal PSG.

Come riporta La Repubblica anche ieri i tifosi non si sono tirati indietro nel tentativo di convincere il difensore a prolungare la sua carriera a Milano. Sono stati tanti i cori scanditi per il giocatore e lo striscione esposto in cui gli si chiedeva di restare non è passato inosservato. Per il quotidiano romano se un tempo i tifosi si rivolgevano ai presidenti ora si rivolgono direttamente ai giocatori, che andando in scadenza diventano unici artefici del loro futuro. La palla infatti resta completamente in mano al giocatore che dovrà prendere una decisione quanto prima, anche se la società attraverso Marotta sembra non mettergli fretta.