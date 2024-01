Sensi-Leicester, l’operazione sbloccata da un “interista”

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/01/2024

Sensi-Leicester, operazione sbloccata da un “interista”. Mentre la squadra nerazzurra si prepara a scendere in campo contro la Lazio per la semifinale di Supercoppa Italiana, la dirigenza interista lavora duramente per quanto riguarda il mercato. Se quello in entrata, dopo l’arrivo di Buchanan, è chiuso, qualcosa in uscita accadrà ancora.

Detto di Agoumè, partito in prestito con diritto di riscatto in direzione Siviglia, c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare Milano. Si tratta di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è da tempo ricercato dal Leicester e tra le due parti l’accordo sarebbe stato trovato. Ma le Foxes, prima di provare l’affondo per il giocatore, devono necessariamente cedere.

E, in tal senso, c’è la novità dell’ultima ora. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Leicester darà addio a Cesare Casadei, ex canterano nerazzurro, che tornerà al Chelsea. In tal modo, la squadra inglese, potrà presentare l’offerta per Sensi e chiudere definitivamente l’operazione.