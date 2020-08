Sensi Inter, si lavora sul riscatto. Il Sassuolo chiede un giovane nerazzurro

L'Inter lavora per il riscatto di Stefano Sensi: nonostante i tantissimi stop nel corso di questa stagione il centrocampista sembrerebbe rientrare sempre nei piani della società targata Suning. Adesso si lavora per trovare un accordo col Sassuolo, con il club emiliano che avrebbe individuato la contropartita tecnica giusta per addolcire l'accordo.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb sarebbe spuntato il profilo del giovane difensore Pirola per ottenere uno sconto sui 20 milioni inizialmente pattuiti col club neroverde.



L'Inter però fa muro date le grandi prospettive del calciatore. Si attendono quindi degli sviluppi nei prossimi giorni con i due club che continuano a lavorare su un'intesa nella trattativa.