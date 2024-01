Sensi-Inter, novità sul passaggio al Leicester? Romano dice tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/01/2024

Sensi-Inter, novità per la cessione del centrocampista. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Napoli, la squadra nerazzurra ritorna a lavorare con la testa rivolta al campionato. Infatti, domenica sera, gli uomini di Inzaghi se la vedranno contro un’agguerrita Fiorentina vogliosa di riscatto dopo l’eliminazione in semifinale.

Una partita sicuramente complicata, sia per il grandissimo valore dell’avversario, che avrà anche il pubblico dalla sua parte, ma anche per due assenze molto pesanti come quelle di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella che saranno squalificati.

Ma se la squadra lavora sul campo, non si ferma il lavoro di scrivania. Infatti, in viale della Liberazione, dopo l’acquisto di Buchanan e la cessione di Agoumè, si lavora alle ultime uscite. Il nome in lista di partenza è quello di Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro è cercato dal Leicester, ma qualche giorno fa la trattativa sembrava essersi arenata. Oggi, però, arriva una grossa novità da parte del giornalista Fabrizio Romano che la riporta tramite i suoi canali social.

Ecco le parole di Fabrizio Romano: “Stefano Sensi e il Leicester, affare ormai alle battute finali. Maresca lo vuole e il club ora è pronto a chiudere l’accordo con l’Inter a titolo definitivo. Ci siamo quasi”.