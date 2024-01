Sensi-Inter, ci può essere l’addio a gennaio: il tecnico di una squadra inglese spinge per averlo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/01/2024

Sensi-Inter, il centrocampista può dire addio a gennaio. In casa nerazzurra, dopo l’enorme polverone a mezzo stampa sollevato dopo la vittoria ottenuta contro il Verona, ci si concentra sul prossimo complicatissimo impegno di campionato contro il Monza di Raffaele Palladino. La squadra brianzola, già nella passata stagione, è stata capace di portare a casa i tre punti nel proprio stadio.

E in un momento in cui gli uomini di Simone Inzaghi non sembrano essere del tutto in forma, bisogna stare veramente molto attenti ad ogni pericolo e ad ogni situazione di gioco che potrebbe essere creata dalla squadra lombarda. Inzaghi, dovrà preparare al meglio ogni dettaglio per provare a portare a casa i tre punti e tenere ancora a distanza la Juventus che non molla di un centimetro.

Intanto, in viale della Liberazione, si lavora anche per quanto riguarda il calciomercato. Infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Leicester di Enzo Maresca sarebbe molto interessato a Stefano Sensi. Il giocatore, visto il minutaggio scarso e l’imminente scadenza di contratto, è completamente fuori dai piani della società nerazzurra. Il tecnico della società inglese, starebbe spingendo per convincere il ragazzo, anche se, fino a questo momento, nessuna offerta ufficiale è arrivata al tavolo dell’Inter.