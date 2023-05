Retegui-Inter, l’attaccante al posto di Lukaku? Entrambi in rosa solo in un caso

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/05/2023

Retegui-Inter, l’attaccante potrebbe arrivare anche insieme a Romelu Lukaku. Nelle ultime settimane si è tanto parlato del nome di Mateo Retegui e non solo per quanto riguarda il suo apporto alla Nazionale. Infatti, il ragazzo, da tempo è sotto i radar degli osservatori nerazzurri che, stando alle voci dei vari media, hanno raggiunto l’accordo con lui e cercano di trovarlo anche con il Tigre che riscatterà il cartellino dal Boca Juniors.

Proprio per questo, in tanti, in questi giorni, si interrogano sul fatto che il suo arrivo possa escludere a prescindere quello di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, infatti, è in prestito secco dal Chelsea. Sebbene i nerazzurri non sono i detentori del cartellino del giocatore, il ragazzo ha fatto capire a più riprese di voler rimanere a Milano anche per il futuro.

La Gazzetta dello Sport di oggi, prova ad avanzare delle ipotesi per quanto riguarda il futuro attacco della squadra di Inzaghi. Infatti, non sarebbe affatto escluso, oltre alla permanenza di Lukaku, anche l’arrivo di Retegui. Ma questo potrebbe accadere solo ad un condizione.

Infatti, affinchè ciò si verifichi, l’attaccante del Tigre dovrebbe costare una cifra che non superi i 20 milioni di euro. Un’opportunità per il club nerazzurro che, a questo punto, riflette. La testa adesso va al campo. Ma da viale della Liberazione qualcosa si muove anche per programmare il futuro.