Pavard-Inter, si cerca l’intesa nonostante Tuchel: ecco cosa pensano i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/08/2023

Pavard-Inter, la trattativa per il francese continua. La trattativa per portare il difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard, in maglia nerazzurra, prosegue senza sosta. La società nerazzurra ha già trovato l’accordo con i bavaresi sulla base di 30 milioni di euro più altri 2 di bonus. Ma il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, vorrebbe tenere il giocatore o, in caso di partenza, trovare un sostituto che possa essere all’altezza.

Oggi, il giocatore, non è stato convocato per la partita contro l’Augsburg ufficialmente per un problema fisico. Ci sono state anche le parole di Tuchel che non si è mostrato aperto a lasciar partire il giocatore. Di fatto, però, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, l’Inter ha molta fiducia che l’affare si possa concludere in maniera positiva.

Infatti, sempre secondo l’emittente, la dirigenza interista avrebbe ricevuto rassicurazioni sull’approdo di Pavard a Milano. Addirittura, in viale della Liberazione, penserebbero che domani potrebbe essere davvero il giorno giusto in cui la situazione possa sbloccarsi definitivamente.

Vedremo se davvero sarà così. Di sicuro, Pavard sta provando in ogni modo ad approdare in nerazzurro, cercando di forzare la mano per andar via. Un giocatore che Inzaghi ha chiesto espressamente e che potrebbe far fare il salto di qualità alla retroguardia interista.