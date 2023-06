Onana verso la Premier League? Marotta esce allo scoperto

di Salvatore Impusino, pubblicato il: 30/06/2023

Onana nel mirino dello United. La conferma arriva direttamente dall’AD dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha però precisato come nessuna proposta ufficiale sia stata formulata dagli inglesi.

Le parole di Marotta su Onana e l’interessamento dello United

“Il Manchester United ha espresso una particolare attenzione per lui ma questo interesse deve poi sfociare in una proposta o meno in questi giorni. Nel caso l’Inter e il giocatore faranno attente valutazioni”.

Un passaggio dedicato anche al neo-acquisto Marcus Thuram: “Siamo contenti e il merito va dato a Piero Ausilio. Tra l’altro è un figlio d’arte e speriamo che questo sia per noi di buon auspicio”.