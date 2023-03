Onana-Inter, prestazioni da grande portiere. E in Inghilterra qualcuno pensa a lui…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/03/2023

Onana-Inter, il portiere nerazzurro sta dimostrando tutto il proprio valore. Il grande protagonista del momento in casa nerazzurra è Andrè Onana. L’estremo difensore dell’Inter, infatti, dopo la partita contro il Porto in cui ha salvato il risultato in più di un’occasione, ha dimostrato di poter essere il titolare tra i pali, zittendo alcune critiche che erano arrivate nel pre-stagione.

Non solo, ma oltre alle parate c’è di più. L’atteggiamento e la leadership dimostrata anche con le parole ha mostrato un portiere molto forte di testa. La società nerazzurra se lo tiene stretto, specie dopo averlo prelevato la scorsa estate a parametro zero. Anche se, dall’Inghilterra, qualche strada sta notando le sue prestazione e starebbe facendo più di qualche pensierino.

Onana-Inter, il portiere nerazzurro sempre più leader della squadra: su di lui gli occhi della Premier League

Onana si sta rivelando un acquisto azzeccato sia in termini di prestazioni, sia in termini di leadership. Dopo essere arrivato in nerazzurro, è riuscito a conquistare il posto da titolare della squadra e non lo ha più lasciato. Intanto, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.it, su di lui iniziano ad esserci anche le prime voci di calciomercato con gli occhi della Premier League che iniziano a farsi vivi.

Infatti, sempre secondo il sito, il Tottenham avrebbe notato le prestazioni del giocatore, così come il Chelsea, alle prese con la ricerca di un portiere che possa sostituire Mendy, il quale, avrebbe già rifiutato varie offerte di rinnovo. Insomma, il momento di Onana è magico e l’Inter se lo tiene stretto. La valutazione che fa il club nerazzurro è di circa 25-30 milioni di euro, ma ad oggi non c’è la minima intenzione di separarsi da nessuna delle due parti.