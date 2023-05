Onana-Inter, addio sempre più concreto: dall’Inghilterra la novità importante

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/05/2023

Onana-Inter, la partenza si fa sempre più concreta. Una delle rivelazioni di questa stagione è stata sicuramente Andrè Onana. Il portiere nerazzurro, acquistato a zero questa estate dalla società di viale della Liberazione, è riuscito a prendersi la porta interista e a convincere, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in campo europeo.

Ma dall’Inghilterra, arrivano delle voci che fanno tremare i tifosi nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano, The Telegraph, il Chelsea avrebbe intenzione di balzare in vantaggio sulla concorrenza per acquistare il portiere camerunese. L’offerta che i blues vorrebbero avanzare in viale della Liberazione sarebbe pari a 45 milioni di euro e si avvicinerebbe parecchio alle richieste della società.

Intanto, novità anche per quanto riguarda il futuro di Lukaku. Il prossimo tecnico della squadra inglese, Mauricio Pochettino, lo vorrebbe avere in rosa. Ma la società chiederà a lui se vorrà far parte del progetto oppure no. Di sicuro, il Chelsea, nella prossima finestra di mercato, avrà come obiettivo quello di avere un nuovo attaccante.