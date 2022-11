Mercato, l’Inter ci prova per un americano. La situazione è in stand by

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/11/2022

Mercato che sta entrando nel vivo delle discussioni, su giornali e non solo. Con il Mondiale che parte a giorni, e senza poter tifare Italia, gran parte dell’attenzione pubblica si focalizza su quelli che potrebbero essere i futuri acquisti.

Ovviamente anche in casa Inter la situazione è frenetica in tal senso. Marotta e Ausilio sono come sempre a lavoro per poter dare fin da gennaio una rosa più competitiva ad Inzaghi. L’obiettivo minimo del quarto posto è quanto mai in discussione in quanto le pretendenti al pass per la Champions sono aumentate sensibilmente quest’anno. L’Inter al momento è quarta a pari punti con la Lazio.

Mercato, occhi puntati in Qatar. Interesse nerazzurro per Musah centrocampista a stelle e strisce in forza al Valencia.

Tra gli osservati speciali di questo Mondiale in casa Intre c’è sicuramente Yunus Musah. Il centrocampista è stato convocato dagli Stati Uniti d’America per giocare in Qatar.Il giocatore ha risposto presente dopo che aveva giocato nelle giovanili dell’Inghilterra avendo il doppio passaporto. Si tratta di un classe 2002 che gioca come centrocampista centrale o ala destra nel Valencia di Gattuso. in Liga conta 11 presenze stagionali con due assist all’attivo. L’Inter lo vede come un buon giocatore che potrebbe alternarsi nelle rotazioni in mezzo al campo. Inoltre la giovane età gli permette di essere un investimento sicuramente futuribile.