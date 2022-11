Mercato Inter, largo ai giovani. Un talento può arrivare già a gennaio

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 18/11/2022

Mercato Inter, svolta giovane. I nerazzurri potrebbero mirare ad un taglio anagrafico più basso nelle loro prossime operazioni. Voglia di scandagliare il mercato a 360 gradi, e farlo con un’occhio di riguardo alle prospettive future: si starebbe materializzando così un ancor più pronunciato ricorso a concetti di scouting e capacità di anticipare ogni scenario.

Per un talento c’è la chiave. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport. Piace Musah, duttile centrocampista statunitense. “L’Inter ha voglia di anticipare la concorrenza su un giocatore la cui valutazione è destinata a crescere. L’idea è prenderlo a gennaio”.

Mercato Inter, l’intrigo Musah: perché piace tanto

“La strada non è quella dell’acquisto a titolo definitivo. All’Inter è stato assicurato che c’è la via per prendere il centrocampista inizialmente in prestito, con riscatto che diventerebbe automatico solo a partire dalla stagione 2023-24”, si legge nella ricostruzione del giornale.

Solletica l’eclettismo del profilo: “Musah nell’Inter di Inzaghi avrebbe la capacità di coprire tre ruoli quasi indifferentemente, ma è evidente che sia la posizione di mezzala la preferita nel 3-5-2”.