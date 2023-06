Mercato Inter, voci dall’Argentina : incontro fatto ma una sola certezza

di Redazione, pubblicato il: 01/06/2023

(Mercato Inter) Il portale argentino Tyc Sport torna a parlare di calcio mercato in ottica interista. Secondo le indiscrezioni raccolte un primo incontro tra Inter e Tigre per l’eventuale passaggio di Mateo Retegui in nerazzurro sarebbe già andato in scena nei giorni scorsi.

Nessuna offerta ufficiale ancora ma almeno il primo mattone è stato messo. Nella trattativa non entrerà il cartellino di Facundo Colidio.