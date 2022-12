di Diego De Cicco, pubblicato il: 02/12/2022

Mercato Inter, l’obiettivo di mercato numero uno sta attirando le attenzioni di molti top club europei.

La squadra di mercato nerazzurra sta lavorando per portare a Milano Marcus Thuram, ma la concorrenza sta facendo sul serio. Secondo quanto riportato da SportMediaset il Bayern Monaco avrebbe rotto gli indugi presentando un’offerta al giocatore francese. I bavaresi hanno messo sul piatto un quinquennale da 6 milioni di euro netti. Mercato Inter, l’Inter potrebbe anticipare l’arrivo di Thuram a gennaio ma ha una competitor importante. Il Bayern ha offerto 6 milioni all’anno al giocatore.

Difficile credere che l’Inter possa pareggiare quest’offerta, ma potrebbe agire in contropiede. Thuram è attualmente al Borussia Mönchengladbach con un contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Mediaset, Marotta starebbe pensando di provare a portare il figlio d’arte in nerazzurro già a gennaio. L’Inter starebbe per mettere sul tavolo un’offerta al Borussia di 10 milioni di euro per far entrare Thuram nella rosa di Inzaghi già in questo campionato e non aspettare la prossima estate.