Mercato Inter, un vecchio obiettivo sarebbe potuto essere acquistato per il centrocampo: il retroscena

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/09/2023

Mercato Inter, un vecchio obiettivo sarebbe potuto essere acquistato per il centrocampo. In casa nerazzurra si è da qualche ora chiuso il mercato con l’ultimo innesto, ovvero quello di Klaassen. Tanti sono stati i nuovi arrivati nella rosa di Simone Inzaghi per quella che può essere definita una vera e propria rivoluzione. Ora spetterà al tecnico riuscire a trovare gli equilibri per inserire al meglio tutti i giocatori.

Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, un vecchio obiettivo di mercato della società nerazzurra, sarebbe potuto arrivare a Milano per rinforzare il centrocampo. Infatti, il centrocampista argentino classe 2002, Carlos Alcaraz, passato la scorsa stagione al Southampton, era uno dei profili valutati da Marotta e Ausilio prima di arrivare a Klaassen.

Di fatto, però, non se ne è fatto nulla. La valutazione fatta dal club inglese, infatti, ammontava a circa 20 milioni di euro. Una cifra che, per motivazioni di equilibri finanziario, il club di viale della Liberazione non avrebbe potuto sostenere. Oggi, dunque, Alcaraz, non è un obiettivo avvicinabile. Ma chissà che la prossima estate il suo nome non nuovamente ritornare in auge.

Ma adesso bisognerà concentrarsi sul campo. Domani ci sarà una partita importantissima come quella contro la Fiorentina. Servirà la migliore Inter possibile.