Mercato Inter, un giovane partirà in prestito a gennaio? I nerazzurri riflettono, ma c’è un dato da considerare

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/11/2023

Mercato Inter, un giovane può partire a gennaio? In casa nerazzurra è tempo di prepararsi al derby d’Italia che si giocherà domenica sera contro la Juventus all’Allianz Stadium. La squadra di Simone Inzaghi, nella passata stagione, in campionato, non è riuscita mai a battere i bianconeri, segno di una sfida che si preannuncia complicatissima, anche in virtù della classifica degli uomini di Allegri.

Intanto, la dirigenza interista, è molto attiva per quanto riguarda il mercato di gennaio. Si parla tanto di possibili nomi in entrata, ma occhio anche ad eventuali uscite che potranno esserci, soprattutto per i giovani che potrebbero andare a giocare. Uno di questi, sicuramente, è il difensore tedesco, Yann Bisseck. Il classe 2000, fino a questo momento, ha avuto poche possibilità per mettersi in mostra, visto lo scarsissimo impiego in campo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il ds del Frosinone, Angelozzi, starebbe cercando proprio un difensore in vista di gennaio e i nomi sarebbero oltre a quello di Bisseck, anche quello del classe 2005 della Juventus, Huijdsen. C’è, però, una considerazione da fare su Bisseck. Infatti, con gli infortuni di Pavard e Bastoni, il ragazzo vedrà sicuramente aumentare il proprio minutaggio in campo, ragion per cui, al momento, non si è propensi a pensare ad una sua partenza da Milano.