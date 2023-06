Mercato Inter, un fattore sarà decisivo per Frattesi in nerazzurro

di Redazione, pubblicato il: 26/06/2023

(Mercato Inter) Michele Criscitiello, ai microfoni di Radio 24, ha spiegato quale sarà il fattore decisivo che porterà Frattesi in nerazzurro.

“Frattesi? Mercoledì sarà il giorno decisivo, lui vuole l’Inter. Magari Carnevali avrebbe preferito cederlo in Premier, ma il ragazzo preferisce restare in Italia. Non credo ci sarà un Bremer-bis visti gli ottimi rapporti umani tra lo stesso Carnevali e Marotta”.