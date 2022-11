Mercato Inter, un esterno si complica: il suo prezzo lievita sensibilmente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/11/2022

Mercato Inter, si complica la pista che porta ad un esterno. Come sappiamo oramai da tempo, la società nerazzurra si sta attivando sul mercato per provare a trovare i profili più adatti al gioco di Simone Inzaghi. In questi mesi, l’allenatore interista, non ha visto bene in campo le prestazioni di Gosens, ragion per cui, a tal proposito, si sta riflettendo sul da farsi.

Un’eventuale cessione dell’esterno tedesco, porterebbe nuova linfa a livello economico, parte della quale verrebbe reinvestita su un altro giocatore nel ruolo. Tanti i nomi fatti in queste settimane, ma ce n’è uno in particolare che sembra complicarsi e che potrebbe uscire dai radar di viale della Liberazione per giugno.

Mercato Inter, un obiettivo concreto per la fascia sinistra si complica per l’estate: il suo prezzo lievita sempre più

Come detto, dunque, la società nerazzurra sta provando a fare in modo di trovare un esterno sinistro più adatto alle esigenze di Inzaghi. Secondo quanto sostenuto da La Gazzetta dello Sport, uno dei giocatori che piacciono di più in quel ruolo è Mazzocchi della Salernitana. Il giocatore, convocato di recente anche da Mancini in Nazionale, sta facendo davvero una grande stagione in Campania e le sue prestazioni non stanno passando inosservate.

Ma per Mazzocchi c’è un problema. Se per lui, qualche mese fa, la Salernitana, avrebbe chiesto una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Adesso, non è più così. Il prezzo, per gli amaranto, è lievitato sensibilmente e questo rende molto più complicate le cose per la squadra nerazzurra. Vedremo se ci saranno altri contatti o se la pista verrà abbandonata. Di certo, la strada che porta Mazzocchi all’Inter si è fatta più difficoltosa.