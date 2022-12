Mercato Inter, un centrocampista italiano nel mirino: occhio alla concorrenza in A

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/12/2022

Mercato Inter, la società nerazzurra punta un giovane centrocampista italiano. In questa sessione invernale di mercato, la società di viale della Liberazione, sta cercando di capire se ci potranno essere opportunità per migliorare la rosa di Simone Inzaghi. Di fatto, però, la situazione vede la dirigenza iniziare a programmare il futuro soprattutto per quanto riguarda l’estate.

Uno dei ruoli da coprire per la prossima stagione, è quello della mezz’ala. Infatti, come oramai noto, Roberto Gagliardini andrà in scadenza di contratto a giugno e la società nerazzurra non ha intenzione di rinnovare il rapporto per altre stagioni. Per questo, Marotta e Ausilio, hanno intenzione di puntare un giovane centrocampista italiano che sta facendo molto bene alla prima stagione in Serie A.

Mercato Inter, si cerca il sostituto di Gagliardini per la prossima stagione: il nome buono viene dalla Serie A

Come detto, la dirigenza nerazzurra sta cercando il profilo adatto per il ruolo di mezz’ala. Il nome buono, è uno degli astri nascenti del calcio italiano. Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra vorrebbe puntare sul giovane centrocampista classe 2003 di proprietà dell’Empoli, Tommaso Baldanzi.

Il ragazzo, quest’anno, è alla prima stagione in Serie A e ha già messo a segno due reti in campionato. L’Inter, però, per portarlo a casa, deve affrontare due ostacoli: il primo è il prezzo che non sarà di saldo – basti vedere la trattativa che ha portato a Milano Asllani -, mentre il secondo è il Napoli, con cui l’Empoli ha un ottimo rapporto e con cui spesso ha concluso tanti affari.