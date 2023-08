Mercato Inter, Tuchel ammorbidisce i toni su Pavard

di Redazione, pubblicato il: 28/08/2023

(Mercato Inter) Anche nella conferenza stampa dopo la vittoria sull’Ausburg Tuchel è tornato a parlare della situazione di Pavard. Lo ha fatto con toni meno aspri di quelli con cui si era espresso negli ultimi giorni.

“Benjamin ha saltato la partita di oggi per un problema alla schiena, ma non si tratta di nulla di troppo serio. È un nostro giocatore, ad oggi la situazione è questa. Lui ha detto che il suo desiderio è quello di andarsene, continueremo a muoverci per il sostituto. Manca ancora qualche giorno”No, non la prendo sul personale. È giusto che lui sia concentrato su quelli che sono i suoi desideri per il futuro”,