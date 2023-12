Mercato Inter, trattativa Buchanan bloccata? Torna di moda un altro nome

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/12/2023

Mercato Inter, torna di moda un altro nome per gennaio. In casa nerazzurra, c’è delusione per il pareggio arrivato ieri sera in casa del Genoa. Una partita che ha mostrato una squadra stanca e senza ritmo. Inzaghi dovrà necessariamente provvedere a recuperare la condizione, anche se è comprensibile la stanchezza di alcuni interpreti – vedi Acerbi, Darmian, Calhanoglu e Thuram – dal momento che la squadra ha appena attraversato una grande emergenza infortuni.

Intanto, in sede di mercato, continuano le trattative per portare a Milano l’esterno destro canadese del Club Brugge, Tajon Buchanan. Il giocatore, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, ha già l’accordo con la società nerazzurra e spera che le due società possano mettersi presto d’accordo. L’Inter, per lui, fino ad ora si è spinta ad offrire fino a 6-7 milioni di euro. Il club belga, invece, vorrebbe una cifra di 10 milioni di euro.

Si continua a trattare, anche se, in questo momento, l’affare sembra essersi un attimo bloccato. Proprio per questo, in viale della Liberazione, non hanno intenzione di lasciarsi trovare impreparati. E il nome di Tiago Djalò torna in auge in vista di gennaio. Il difensore, in caso di approdo a Milano, consentirebbe a Darmian di tornare all’antico e tornare nel suo ruolo di esterno destro.

Il portoghese, interessa all’Inter per il mercato estivo, visto che sarà uno dei parametri zero più appetibili. Mentre, per quanto riguarda gennaio, c’è la forte concorrenza della Juventus che vorrebbe portarlo fin da subito a Torino.