Mercato Inter, Taremi ha scelto i nerazzurri, la situazione

di Redazione, pubblicato il: 16/01/2024

(Mercato Inter) Arrivano ulteriori conferme, Mehdi Taremi sarà un attaccante dell’Inter. Ne ha parlato nelle ultime ore Alfredo Pedullà su Sportitalia riferendo che l’iraniano ha dato priorità alla società nerazzurra. L’affare non andrà a conclusione in questa finestra di mercato, il Porto pretendeva una somma che l’Inter non è disposta a pagare visto che a giugno il giocatore sarà disponibile a zero. la volontà dello staff di mercato interista è dunque quella di attendere la prossima estate mettendosi però al riparo dall’inserimento di altri club.