Mercato Inter, soldi freschi in arrivo? Due francesi si fanno sotto per un nerazzurro a gennaio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/11/2022

Mercato Inter, una possibile cessione a gennaio potrebbe portare soldi freschi. La prima parte di stagione nerazzurra si è chiusa con un quinto posto in campionato e l’accasso agli ottavi di Champions League in cui, la squadra di Inzaghi, affronterà il Porto. Una stagione in chiaro-scuro dal momento che se in Europa le cose sono andate più che bene, in campionato arrivare a lottare per lo scudetto diventa pressochè impossibile a questo punto.

Intanto, in attesa di capire maggiori sviluppi, in viale della Liberazione si lavora sul mercato sia in entrata che in uscita. Se tanti nomi si sono fatti per gli acquisti, ecco che ce n’è uno che potrebbe lasciare il nerazzurro in maniera definitiva nelle prossime settimane con due interessi arrivati dalla Francia.

Mercato Inter, a gennaio si lavora anche per quanto riguarda le uscite: un nome ricercato da due squadre francesi

Dunque, Beppe Marotta e Piero Ausilio si stanno muovendo anche per sfoltire la rosa e per raggiungere quel più 60 milioni di euro di attivo che il presidente Zhang ha fissato per chiudere quanto meglio possibile il prossimo bilancio. Ecco che, secondo quanto riportato dal sito Calciomercato.com,, un giocatore potrebbe lasciare presto Milano.

Ionut Radu, infatti, tornerà a Milano a gennaio dopo aver perso la titolarità in favore di Carnesecchi nella porta della Cremonese. Un giocatore che non è riuscito ad ottenere la sua definitiva consacrazione nel suo percorso e che potrebbe lasciare la Serie A. Due squadre francesi sarebbero molto interessate a lui, si tratta del Reims e del Saint Etienne che presto potrebbero presentare un’offerta in viale della Liberazione.