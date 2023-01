Mercato Inter, Skriniar fine dei giochi. Ecco la soluzione

di Diego De Cicco, pubblicato il: 31/01/2023

Mercato Inter principalmente focalizzato sul futuro di Milan Skriniar. Come riportano Sport Mediaset e L’Equipe il difensore slovacco non raggiungerà Parigi prima dell’estate. Dopo aver trovato nei giorni scorsi l’accordo con l’entourage del giocatore per il trasferimento il suo trasferimento immediato, la squadra transalpina non è riuscita a trovare un accordo con i nerazzurri. Fallito dunque l’obiettivo di portare fin da subito il giocatore sotto la Tour Eiffel.

Sport Mediaset ha anche smentito la presenza di Al Khelaifi in Italia. In mattinata erano diverse le testate che confermano che lo sceicco in persona era a Milano per chiudere la trattativa. Trattativa che però ci sarebbe comunque stata. I francesi avrebbero offerto 8 milioni più 2 di bonus per far arruolare subito Skriniar a Messi e compagni. L’Inter sembra sia stata inamovibile sulle sue posizioni, auspicando forse un rilancio. Rilancio che non c’è stato e a meno di clamorosi sviluppi dell’ultimo secondo Skriniar resta in nerazzurro fino a giugno. Mercato Inter, Skriniar resta a Milano fino a giugno. Ora si dovrà convivere e lavorare per il chiudere insieme la stagione.

Inter si era mossa per cercare di sondare il terreno per far arrivare a Milano Demiral dall’Atalanta avversaria di stasera ( L’si era mossa per cercare di sondare il terreno per far arrivare a Milanodall’avversaria di stasera ( qui le ultime novità sul match ). Agli orobici era richiesto il prestito del difensore turco con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni. La dirigenza bergamasca sembra sia stata inamovibile sul volere eventualmente trattare esclusivamente proposte che prevedevano l’obbligo di riscatto.

Ora la grana Skriniar passa di fatto a Simone Inzaghi. Toccherà all’allenatore fare in modo che il caos generato attorno alla posizione del, finora capitano dell’Inter, non si ripercuota in maniera negativa sulla squadra. C’è anche curiosità di conoscere come i tifosi prenderanno la decisione si uno giocatore che fino ad oggi era considerato un vero idolo.