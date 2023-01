Inter-Atalanta, turnover ragionato di Inzaghi: la probabile (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 31/01/2023

Inter-Atalanta, questa sera alle ore 21:00 allo stadio San Siro andrà in scena il match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha dato importanti indicazione su quello che sarà l’undici nerazzurro oggi in campo, riportando che Inzaghi sembrerebbe intenzionato a fare un turnover ragionato in vista del derby di domenica.

Inter-Atalanta, tango argentino in attacco: Gosens titolare

Solito 3-5-2 per Inzaghi con Darmian, De Vrij favorito su Acerbi e Bastoni davanti ad Onana. In mediana chance per Asllani dal primo minuto con Barella e Calhanoglu ai suoi lati.

Sulla fascia destra Dumfries mentre a sinistra spazio a Gosens al posto di Dimarco. Attacco tutto argentino con Correa al fianco dell‘intoccabile Lautaro Martinez.