Mercato Inter, si prova un big per la fascia sinistra: già contattato l’agente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/12/2022

Mercato Inter, si punta un big per la fascia sinistra. Come si sa da tempo, la società nerazzurra vorrebbe rinforzare la fascia sinistra. Ovviamente, i primi tentativi verranno fatti già a gennaio, ma è a giugno che si conta di poter fare l’affare. Il tutto, dipende dalla partenza di Robin Gosens, che fino a questo momento, con Simone Inzaghi, non è riuscito ad avere continuità in campo e potrebbe decidere di cambiare aria in estate.

Proprio per questo, Beppe Marotta e Piero Ausilio, starebbero valutando tanti nomi sul mercato, tra cui quello di un big europeo che potrebbe approdare a Milano a giugno a condizioni vantaggiose. Ecco di chi si tratta.

Mercato Inter, si cerca di puntare il big a Milano per la fascia sinistra: già contattato l’agente del calciatore

Dunque, l’Inter, cerca il profilo giusto per la fascia sinistra. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano portoghese O Jogo, i nerazzurri avrebbero puntato con decisione l’esterno sinistro del Benfica, Grimaldo. Lo spagnolo, è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed, eventualmente, arriverebbe a Milano a parametro zero.

Marotta e Ausilio avrebbero già contattato l’agente di Grimaldo, disponibili ad aumentare l’attuale ingaggio da 2 milioni di euro. Però, su di lui, c’è tanta concorrenza in Italia, con Juventus e Napoli che vorrebbero avere con sè il giocatore vista la ghiotta opportunità che si è presentata. Vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualcuno che la spunterà. Di sicuro, la strada per prelevare Grimaldo è troppo ghiotta per non essere imboccata fin da subito.