Mercato Inter, si monitora la situazione sulla corsia destra: occhi su un talento a sorpresa dalla Spagna

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/11/2022

Inter, occhi su un talentino spagnolo per la fascia destra. La dirigenza nerazzurra, dopo la conclusione della prima parte del campionato per la pausa per il Mondiale in Qatar, si sta attivando per cercare i profili più adatti al gioco della squadra. Non solo giocatori esperti, ma anche giovani talenti da far crescere per poi essere protagonisti in prima squadra con i grandi.

In tal senso, un occhio di riguardo viene dato alla corsia destra, dove la permanenza di Denzel Dumfries non è certa, quantomeno per la prossima estate. Ragion per cui, in viale della Liberazione stanno cercando di valutare i nomi che possano sostituire l’olandese o, in un certo senso, prenderne il posto in futuro. Proprio per questo, ci sarebbe un interessamento per un giovane talento spagnolo.

Inter, radar puntati sulla fascia sinistra: c’è un giovane talento che stuzzica la fantasia di Marotta e Ausilio

La società nerazzurra, dunque, sta lavorando per cercare dei giovani capaci di essere subito protagonisti con la maglia nerazzurra nell’immediato futuro ed in quello più prossimo. Proprio per questo, secondo quanto riportato dal sito Relevo, Marotta e Ausilio stanno osservando con molta attenzione il profilo del terzino destro spagnolo classe 2004, Ivan Fresneda.

Il giocatore ha già giocato sei gare tra Liga e Copa del Rey con la maglia del Valladolid e rappresenta un profilo apprezzatissimo. Su di lui, gli occhi del Milan, che vorrebbe prelevarlo come alter ego di Calabria, della Juventus, che vorrebbe farne l’erede di Juan Cuadrado. I nerazzurri, sono interessati e potrebbero sfruttare i buoni rapporti con il club spagnolo, visto che il presidente è l’ex attaccante nerazzurro Ronaldo.